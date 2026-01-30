新北敬老愛心卡升級 台鐵計程車扣點更優惠

今年二月起提升敬老愛心卡服務大幅提高搭乘台鐵及計程車社福點數扣點上限。（圖：新北交通局提供）

為讓長者外出更便利、減輕交通負擔，新北市自今年二月起提升敬老愛心卡服務，大幅提高搭乘台鐵及計程車社福點數扣點上限，不只扣得更多、用得更遠，讓長輩移動選擇更加彈性，適用於北北基桃宜共五縣市。

交通局簡任技正吳政諺說明，敬老愛心卡搭乘台鐵單趟扣抵點數，從原本三十點提高到一百五十點，使用範圍從北北基，擴大到北北基桃宜五縣市；計程車單趟扣抵點數，由六十五點提升至八十五點，進一步降低長輩自付費用。

交通局統計出每年使用敬老愛心卡搭乘計程車約三十萬次，租借YouBike高達一百六十六萬次，使用相當頻繁。這次提高台鐵與計程車社福點數扣點上限，同步擴大台鐵使用範圍，由原本北北基三市擴大至北北基桃宜五縣市，火車站從三十六站增加到六十四站，服務里程數從一百公里延伸至二百三十二公里，讓長輩們跨縣市更方便，鼓勵多使用大眾運輸，降低自行開車風險。

以實際搭乘來說，長者在台鐵板橋站搭自強號前往宜蘭站，敬老票單趟票價一百六十四元，過去只能扣抵社福點數三十點，還需自付一百三十四元；二月新制上路，社福點數可扣抵一百五十點，只需自付十四元，大幅減輕交通支出；計程車單趟扣抵提高至八十五點，起跳價即可全數折抵，持續優化公共運輸與敬老服務。