新北敬老愛心卡服務再升級 提高搭台鐵、計程車扣點上限





新北市為了讓長者外出更便利、交通負擔再減輕，自今(115)年 2 月起提升敬老愛心卡服務，大幅提高搭乘台鐵及計程車的社福點數扣點上限，不只扣得更多、用得更遠，也讓長輩的移動選擇更加彈性。交通局指出，敬老愛心卡搭乘台鐵的單趟扣抵點數，從原本的30點提高到150點，使用範圍也從北北基，擴大到北北基桃宜5縣市；計程車單趟扣抵點數，則由65點提升至85點，進一步降低長輩自付費用。

交通局簡任技正吳政諺表示，敬老愛心卡早已成為銀髮族日常生活的重要幫手，每年使用敬老愛心卡搭乘計程車約30 萬次，租借 YouBike 更高達 166 萬次，使用相當頻繁。這次提高台鐵與計程車社福點數扣點上限，並同步擴大台鐵使用範圍，由原本的北北基3市擴大至北北基桃宜5縣市，火車站從36站增加到64站，服務里程數也從100公里延伸到232公里，讓長輩們跨縣市探望親友、就醫、旅遊都更方便，也能多多使用大眾運輸、降低自行開車的交通風險。

以實際搭乘來看，若長者在台鐵板橋站搭自強號前往宜蘭站，敬老票單趟票價164元，過去只能扣抵社福點數30點，還需自付 134 元；2月新制上路後，社福點數可扣抵150點，只需自付14元，幾乎等於全額補貼，大幅減輕交通支出。計程車方面，單趟扣抵提高至85點，起跳價即可全數折抵，讓長者臨時外出或短程移動更安心。

交通局表示，將持續推進「智慧、人本、綠能」的核心願景，優化公共運輸與敬老服務，鼓勵長者多外出使用大眾運輸，打造更友善、安全的交通環境。

