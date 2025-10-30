新北敬老愛心卡點數再加碼？侯友宜：財劃法分配若多就有機會

新北市議員山田摩衣今於議會質詢爭取新北市「敬老愛心卡」開放用於泡溫泉與合作藥局。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市議員山田摩衣今於議會質詢爭取新北市敬老愛心卡能用於泡溫泉與合作藥局，讓長輩以愛心卡點數享受更多健康、便利服務，市長侯友宜承諾請社會局與相關單位研議；敬老愛心卡點數能否再加碼？侯友宜說，財劃法分配若多過257億元，就有機會。

山田摩衣表示，今年重陽節前夕，侯友宜宣布敬老卡自9月起從每月480點加碼至600點，讓新北在長者福利上首度超越台北市，帶動良性競爭，迫使台北市長蔣萬安在議會壓力下宣布跟進，同步將台北市敬老卡提升為600點。

山田摩衣說，新北市的溫泉資源比台北市多，若也開放敬老卡使用，不僅能促進長輩健康，也能活絡地方觀光與產業發展；另可比照新竹市，由市府補助合作藥局建置設備系統，讓長輩每月可用100點去藥局購買，除酒類與處方藥外的商品。

山田摩衣問敬老愛心卡的點數能再加碼？在財政允許下，拜託新北市更多照顧長者，發揮創意鼓勵長輩走出去。

「能多做就不會少做。」侯友宜回應，行政院修財劃法，新北市分配257億元是基本盤，若有多的話，就有機會多做幾項，第一個會想到敬老愛心卡，可以一項一項地做。

山田摩衣也提到，新北市65歲以上長者已達79萬人，推估失智人口5.7萬人，但市府衛生局最重要的「新北市失智症共照網」竟掛點多天，且網域命名為「missing.ntpc.gov.tw」，讓她質疑「這不就是消失的新北市政府嗎？」

市府衛生局長陳潤秋回應，網站當時正在維修，經議員提醒後已於當天修復，承諾未來強化維運與資訊安全。

