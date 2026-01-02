新北整復負責人是變態！熊抱襲臀女學員 下場出爐

陳姓整復負責人性騷2女學員。（示意圖／翻攝自Pixabay）





新北市板橋一名陳姓整復負責人，涉嫌在開班授課期間，性騷擾2名女學員，女學員身心受創提告後，陳男起初否認犯行，更辯稱自己視網膜剝離，所以走路會靠一邊或扶著走，直到法院審理時才改口坦承犯行，而新北地院去年底審理後，認為陳男僅為一己私慾，性騷2女學員，因此依2個性騷擾罪各判他拘役20日及50日，應執行拘役60日，得易科罰金6萬元。

判決指出，陳姓男子為板橋某傳統整復負責人， 2被害女學員支付高額費用，前年12月間加入陳男開設的整復教學私人課程，未料，陳男卻在課程期間數度性騷2名女學員，如假意教導該名女學員扭轉身體角度，趁機摸觸對方腰部；趁女學員不注意碰觸、撫摸臀部，甚至還趁女學員與其他同學對練時，從後方環抱住對方，刻意將臉部靠近女學員頭部，並伸手壓住對方手掌。

陳男挨告後起初否認犯行，更辯稱自己右眼視網膜剝離開刀過，所以走路手會一邊或是要扶著走；班上其他學員則指證歷歷，表示曾目睹陳男做出環抱、摟腰等不必要的動作，且陳男不會對男學員做類似舉動，學員間甚至還曾討論要幫2女被害學員減少跟陳男接觸。

助教更出庭證稱，陳男可以自己開車、騎車，為勞動部的講師，授課時也可以自己開車來回，且在旁邊觀察陳男走路都正常，並不需要攙扶、扶牆，此外，自己從事推拿業19年，從來沒有看到教學時要觸碰學生腰、臀部、環抱的動作。

新北地院審理時考量，陳男為逞一己私慾，竟無視2女學員身體自主權，使2人程度非輕的精神傷害，所為應予非難，但考量他在審理中坦承犯行，雖有意願與其中一女學員調解，然因雙方就賠償金額未有共識而無法達成調解，另名女學員則未到庭致無從調解，兼衡犯罪動機、目的、手段、所生損害等一切情狀，依2個性騷擾罪各判他拘役20日及50日，應執行拘役60日，得易科罰金6萬元。可上訴。

