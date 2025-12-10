新北整骨師誆刺激神經性侵女客 檢起訴求刑3年

（中央社記者曹亞沿新北10日電）新北陳姓整骨師涉以「刺激內部神經」等話術，要求女客人全裸接受推拿，多次猥褻性侵得逞。新北地檢署以權勢性交罪起訴陳男，具體求處有期徒刑3年。

根據起訴書，陳男在新北市三重區開設整骨所，1名女子因脊椎側彎問題固定前往診療。民國111年至114年期間，陳男要求女子脫掉上衣及內衣，並以「內褲會卡住很難推拿」為由脫掉女子內褲，徒手觸碰、舔拭女子私密部位，多次猥褻性侵得逞。

檢方檢視對話紀錄，女子曾傳訊向陳男表達不想再繼續治療，且反映全裸治療很奇怪、「很不舒服」，陳男還回覆「那是刺激內部神經」。之後女子致電113保護專線詢問，驚覺自己長期遭陳男性侵猥褻，向新北市婦幼警察隊報警。

檢方2日以刑法第228條利用權勢機會性交猥褻罪起訴陳男，認為陳男罔顧女子信任，藉實施民俗治療機會猥褻、性侵女子，次數多達十次，且事後否認犯行、飾詞狡辯，建請法院從重量處有期徒刑3年。（編輯：蕭博文）1141210