新北數位學習全方位奪冠 展現智慧教育超前實力

教育部在自主學習節舉辦「114年度推動數位學習績優徵選」頒獎典禮，新北市再度拿下全國最多獲獎件數，連續三年蟬聯全國第一。今年新北不僅在縣市評比獲得「因材網進步縣市」肯定，數位學習推動辦公室及金龍國小雙雙榮獲「領航獎」殊榮，另有績優教師3位、績優教案14件脫穎而出，展現新北智慧教育的長期布局與深耕成果。

在優良教案評選中，新北市共囊括14項殊榮，創下歷年最佳成績。其中，南山高中以「AI 探險家：物理科普的擴增實境之旅」勇奪新科技組高中職特優，課程整合國文、物理、美術與資訊科，帶領學生從閱讀理解到動畫製作、從物理實證到AR濾鏡開發，讓學習者在真實操作中理解科技原理並負責任地使用AI。教師團隊賴建華老師表示，這不只是課程成果，更展現行政支持與跨科共備的教育能量，讓AI成為帶來創意與學習動能的有效工具與助力。

來自三重商工與穀保家商的謝佳儒、顏萍宜兩位教師更以AI與永續發展目標（SDGs）結合的跨校共備課程設計，獲得新科技組優選獎。他們以「工具為輔，觀念為本」為核心理念，帶領學生設計SDGs主題遊戲，透過創作內化數位素養與系統思考，並期許未來跨科跨語言合作，讓教案影響力持續擴大。

在國中組部分，三峽國中以《木蘭詩》設計跨域課程獲得新科技組優選。授課教師廖云榛結合國文、藝術與AI創作，引導學生思辨性別角色與社會期待。並以策展方式展現成果，不僅活化古典詩文，更激發創意，也深化學生對性別議題的理解與行動力。而在國小組部分，鷺江國小以「自信說英語，溝通無國界」勇奪自主學習組特優，透過與韓國世宗市的國際交流計畫，進行視訊互動、交換娃娃、影片創作，並整合各學習平臺及教學軟體等工具，顯著提升學生的語言表達、自信與合作力。賴雅菁老師表示，看見學生從害羞到主動分享，勇於用英語交朋友，是整個課程最動人的改變與收穫。