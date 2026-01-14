新北數位學習大滿貫 教育部績優徵選三連霸

金龍國小於課堂中使用平板組內共學

金龍國小於課堂中使用平板進行數位學習

新北推動辦公室 榮獲領航獎及因材網進步縣市獎

新北數位學習績優徵選 連三年獲獎全國最多

教育部114年「數位學習績優徵選」成績揭曉，新北市再度拿下全國最多獲獎件數，其中新北市數位學習推動辦公室榮獲教育部數位學習「領航獎」及「因材網進步縣市」殊榮；金龍國小也獲「領航獎」肯定，另有績優教師3位、績優教案14件脫穎而出，展現新北長期深耕智慧教育的扎實成果。市長侯友宜今天（14日）在市政會議接受獻獎，肯定教育團隊以數位力回應教學現場的需求，讓學習更有效、更有感。

榮獲「領航獎」的金龍國小校長呂金榮表示，這份榮耀屬於每位陪伴孩子成長的老師，也感謝教育局扮演最強後盾，讓學校在充沛資源支持下實踐數位藍圖的構想。呂金榮校長說推動學校數位轉型並不容易，從課堂節奏到教學設計都要重新磨合，但在資訊團隊帶領下，老師們一步步跨過陣痛期，從零開始摸索，讓平板與數位平臺不只是工具，而是把難理解的知識變得生動有趣、把學習帶向更貼近孩子的方式。未來，學校將持續深耕數位學習，培養孩子自主學習的能力與信心。

榮獲績優人員卓越獎的吳國榮老師分享，透過因材網等數位平臺結合自主學習「四學」策略，包含學生自學、組內共學、組間互學、教師導學與AI工具，能依學生不同程度搭建更合適的學習階梯。他提到，班上曾有閱讀障礙的孩子，在數位工具輔助下，識字量從37字躍升到900多字，讓他更加確信科技能縮小學習落差，幫孩子找回自信。這些經驗也已經逐步擴散到校際社群，帶動更多教師提升數位教學力。