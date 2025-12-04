新北數位學習 稱霸全臺

新北優良教案獲獎教師於自主學習節頒獎成果豐碩。



▲新北優良教案獲獎教師於自主學習節頒獎成果豐碩。



教育部舉辦「一一四年度推動數位學習績優徵選」頒獎典禮，新北市再度拿下全國最多獲獎件數，連續三年蟬聯全國第一。今年新北不僅在縣市評比獲得「因材網進步縣市」肯定，數位學習推動辦公室及金龍國小雙雙榮獲「領航獎」殊榮，另有績優教師三位、績優教案十四件脫穎而出，展現新北智慧教育的長期布局與深耕成果。

教育局長張明文昨（四）日表示，此次多項獎項的肯定，是行政團隊、學校與教師長期協作的成果。新北以「科技輔助學習、素養導向教學」為核心策略，從硬體建設、平臺整合、教師增能到跨校社群推動都持續深化。讓孩子不僅能使用科技，更能理解科技、駕馭科技，進而培養解決問題的能力，成為面向未來的終身學習者。

在優良教案評選中，新北市共囊括十四件殊榮，創下歷年最佳成績。其中，南山高中以「ＡＩ探險家：物理科普的擴增實境之旅」勇奪新科技組高中職特優，讓學習者在真實操作中理解科技原理並負責任地使用ＡＩ；來自三重商工與穀保家商的謝佳儒、顏萍宜兩位教師更以ＡＩ與永續發展目標（ＳＤＧｓ）結合的跨校共備課程設計，獲得新科技組優選獎。在國中組部分，三峽國中以《木蘭詩》設計跨域課程獲得新科技組優選。授課教師廖云榛結合國文、藝術與ＡＩ創作，引導學生思辨性別角色與社會期待。並以策展方式展現成果，不僅活化古典詩文，更激發創意，也深化學生對性別議題的理解與行動力。

而在國小組部分，鷺江國小以「自信說英語，溝通無國界」勇奪自主學習組特優，透過與韓國世宗市的國際交流計畫，進行視訊互動、交換娃娃、影片創作，並整合各學習平臺及教學軟體等工具，顯著提升學生的語言表達、自信與合作力。賴雅菁老師表示，看見學生從害羞到主動分享，勇於用英語交朋友，是整個課程最動人的改變與收穫。

教育局表示，未來將持續推動更多AI與跨域教學的創新示範，協助教師在新科技浪潮中不斷成長，並強化親師生數位支持系統，讓智慧教育向下扎根、向外延展。以學生為核心，打造更友善、個別化且具韌性的智慧教育環境，讓數位學習成為每個孩子探索未來最穩固的力量。