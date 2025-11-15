新北文學獎 1882作品44件脫穎

「2025新北市文學獎」頒獎典禮15日在新北市立圖書館總館舉行，本屆共吸引1882件作品投稿，競爭激烈，類型涵蓋散文、新詩、短篇小說、繪本故事及新住民圖文創作，最終選出44件得獎作品。新北市副祕書長龔雅雯、文化局長張䕒育出席頒獎，鼓勵創作者持續創作，展現文學的力量。

龔雅雯表示，新北市文學獎邁入第15年，鼓勵自由表達與創新書寫，已成為吸引優質作品的重要平台。今年徵得的作品包含海內外及新住民投稿，作品題材豐富多元，也讓動人的故事與角色被看見、被理解，為新北累積深厚的文化底蘊。

44件得獎作品包括「散文一般組」首獎蔡昇融《心腹大患》、「散文青春組」何采穎《月亮不說話的時候》、「新詩一般組」莊祖邦《補課》、「新詩青春組」郭宇恩《結冰的火種需要摩擦》、「短篇小說組」黃佳雯《仿生人同事》、「繪本故事組」陳冠廷《昨天，今天，明天。》及「新住民圖文創作組」蔡玉萱《自己的房間》。

新北市文學獎長年以新住民議題為特色，獲首獎的蔡玉萱書寫異鄉生活，描繪「自己的房間」對安定生活與身分認同的內心寄託，希望能增進不同文化的交流與理解。

張䕒育表示，在AI蓬勃發展的時代下，創作者的原創書寫更顯珍貴，得獎作品透過不同文類，書寫個人與家庭關係，探討居住現實與性別議題，勾勒社會寫實乃至科幻想像，真實而深刻地反映當代社會的複雜面貌。