新北文資特展 奪法國設計金獎

新北市文化局策辦「文資新生活－2025新北市傳統工藝暨城市容顏特展」，榮獲2025 French Design Awards（法國設計獎）概念設計類－展覽與活動類金獎（Gold in Conceptual Design－Exhibition & Events）國際肯定。新北市長侯友宜表示，該殊榮不僅展現新北市在文化資產保存與創新策展上的深厚實力，也讓台灣文化設計再次被世界看見。

侯友宜指出，此次榮獲法國設計獎金獎，是對市府長期推動文化資產保存、活化與創新運用政策的肯定，未來將持續透過跨域合作與創新策展，深化文化治理能量，讓新北市文化走向國際、與世界接軌。

文化局表示，該特展於新店十四張歷史建築園區舉行，以「文資新生活」為主題，規畫「百感交集」、「古厝新生」、「記憶容顏」及「鑼鼓齊鳴」4項子題展覽，並結合全年多場導覽，呈現新北市在有形與無形文化資產保存、推廣及活化再利用上的階段性成果。透過策展設計引導民眾走入歷史場域，賦予文化資產嶄新的公共參與及當代價值。

法國設計獎由國際廣告協會全球團隊（IAA Global Team）主辦，自2023年創立以來，獎項涵蓋建築、室內、產品、包裝、時尚及景觀等6大設計領域，表彰具前瞻性、創新性與跨領域整合精神的優秀設計作品，為國際間具指標性的設計獎項之一。

主辦單位指出，「文資新生活－2025新北市傳統工藝暨城市容顏特展」在整體概念發想、策展手法及執行層面，皆展現高度完成度與創新表現，成功融合傳統文化美學與當代設計語彙，獲得高度關注與讚譽。