新北斥資5.4億推24項交安計畫 六大面向強化防護網

新北道安全面升級，今（十三）日道路交通安全會報預計投入五億四千萬元以六大面向推動二十四項交通安全重點工作強化防護網。（圖：新北交通局提供）

▲新北道安全面升級，今（十三）日道路交通安全會報預計投入五億四千萬元以六大面向推動二十四項交通安全重點工作強化防護網。（圖：新北交通局提供）

新北市長侯友宜今（十三）日主持一月份道路交通安全會報表示，新北市已邁入超高齡化社會，守護行人與長輩用路安全是首要任務。今年預計投入五億四千萬元，從教育宣導、工程、執法、監理、研究發展及緊急救護六大面向，推動二十四項交通安全重點工作，全面強化防護網。

侯友宜指出，依據去（一一四）年全國及六都事故比較，新北市每十萬人口事故死亡人數為六都次低，事故件數則為第三低，成果來自道安團隊跨局處合作努力。今年持續凝聚力量，針對行人、機車族及高齡者等族群，並依行政區特性分析精準改善。已完成規劃的二十四項措施，包括新增二百處行人專用或早開時相、檢討四十六站捷運生活圈步行環境、設置三百處號誌路口停讓設施，以及改善公園、醫院及高齡機構周邊三十處路口，全面提升安全。

侯友宜表示，去年底歡樂耶誕城及跨河煙火活動交通維護順利完成，今年淡水老街散場公車優先道更有效提升運輸效率。交通局、警察局、消防局與客運業者辦理「公車行車安全與緊急應變教育訓練」，強化駕駛應變能力；新北捷運警察隊正式掛牌成立以維護治安與秩序。同時交通局將依期程審慎試辦擴大開放路邊收費機車格供大型重機停放，逐步優化停車管理。