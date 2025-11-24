新北新住民中心 歡慶20年

新北市社會局於24日舉辦「Us憶起、走過貳拾」新北市新住民家庭暨婦女服務中心成立20周年慶祝活動，邀請新住民家庭、43個關懷服務站及合作的網絡齊聚一堂，共同回顧中心20年來的服務軌跡和成長，展現多元、包容、友善、共融的成果。

活動在三重新住民中心6樓舉辦，布置時光隧道，由來自越南飄洋過海的陳秋柳導覽。她說新住民中心自民國94年成立，她剛嫁來三重時有過惶恐，曾求助於新住民中心，感謝中心提供許多生活適應協助，並培力新住民成為「燦爛新女力」。

新住民曾女香與她的女兒李盈璇、中心社工黃鈺玲及板橋新住民家庭關懷站黃春生等人，一起座談分享。曾女香說，以前在越南是透過小說和戲劇認識台灣，沒想到嫁來台灣發現有段落差。早期台灣對外配有一些刻板的印象，所幸政府愈來愈開明，社會也愈來愈友善。

曾女香表示，剛嫁來台灣時，因家庭關係有些迷惘，想念家鄉的味道，到市場去買材料嘗試煮出家鄉味，慢慢地在台灣煮出屬於自己的「越南味」，過程就像生活中一點一滴地融合。為了幫助新住民姊妹，參加培訓當通譯和文化講師，後來也擔任新住民協會理事長，希望能為新住民發聲。

李盈璇表示，「新二代」不應是標籤，而是一座橋梁，能欣賞、尊重彼此的文化差異，且更有國際觀。

社會局長李美珍表示，新北市新住民人口在94年只有6萬多人，如今成長到將近12萬，占全國20％，為全國第一，未來社會局會持續培力新住民，打造更多元、包容、友善、共融的生活環境，讓新住民落地生根，新北市成為新故鄉。