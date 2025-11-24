新北新住民家庭暨婦女服務中心20週年 共創友善包容多元環境

新二代李盈璇(中)表示，母親曾女香(右2)在越南本就是華文老師，嫁來台灣後又不斷的唸書學習，她記得自己國中畢業時，母親也剛好是高中畢業。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市社會局24日舉辦「Us憶起 走過貳拾」新住民家庭暨婦女服務中心20週年活動，邀請新住民家庭與43個關懷站齊聚回顧20年來服務歷程，展現多元、包容、友善、共融的成果。活動現場更展示東南亞、日本與韓國等多國文物、飲食與服飾，新住民家庭也藉此交流文化，氣氛溫馨熱鬧。

活動於三重新住民中心6樓舉辦，現場打造「時光隧道」回顧服務故事，由來自越南的陳秋柳導覽。她分享剛嫁來台灣時的惶恐與適應，感謝中心提供生活協助與培力，讓她逐步成為能回饋社會的「燦爛新女力」。

活動安排新住民曾女香與女兒李盈璇、中心社工黃鈺玲及板橋新住民關懷站黃春生共同座談。曾女香談到過去透過小說、戲劇想像台灣，實際生活卻有落差；但隨著社會愈加開明，她也從思鄉中找到方式煮出屬於自己的「越南味」，並投身通譯、文化講師與協會理事長，希望為新住民發聲。

李盈璇表示，「新二代」不應被視為標籤，而是一座文化的橋樑，更具有國際視野。她分享母親在越南是華文老師，來台後重新求學，她也在母親的帶領下參與志工，陪伴新二代認識越南文化。

社會局長李美珍指出，新北市新住民人口自2005年的6萬多人成長至近12萬，占全國20％，為全國最多。全市設有三重、板橋兩處服務中心，以及遍布29區、共43個關懷站，提供在地化服務並積極培力新住民，包括多位曾當選新北市十大影響力人物。未來將持續打造更多元、友善、共融的生活環境，協助新住民落地生根，讓新北成為新故鄉。

來自越南飄洋過海的陳秋柳(右)為李美珍局長等人導覽，她說新住民中心94年成立，她也曾求助過，後來在中心擔任通譯志工。(記者羅國嘉攝)

