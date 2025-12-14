新北新住民語師全數通過 Gemini AI 認證 創全國首例

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府教育局今（14）日於秀朗國小舉辦新住民語文教學支援老師成果發表會，宣布七大區教支老師及輔導團成員全數通過「Gemini AI 認證」，創下全國首例；象徵 AI 正式融入新住民語文教學，為多元文化教育注入新動能。

圖／新北市政府教育局今（14）日於秀朗國小舉辦新住民語文教學支援老師成果發表會。（新北市政府教育局提供）

教育局局長張明文指出，為落實「2030 新住民十年政策」，新北市長期以制度化方式培力新住民語文教學支援老師，從專業增能、教材共備到教學創新，逐步建構穩定且可永續的師資支持系統；今年成果發表會聚焦三大亮點，包括「AI 互動教學演示」、「Gemini AI 認證通過率 100% 授證」，以及「各國特別日子文化體驗」，讓 AI 從備課工具走進課堂現場，翻轉傳統講述式教學，打造沉浸式、多感官的語文學習體驗。

秀朗國小校長曾秀珠說，新住民語文輔導團自創的「Gemini 教學機器人－小新」，可協助教師將教案對接新課綱核心素養，並即時提供各國文化差異比較，甚至彙整中央與地方最新教育政策與法規重點，成為教師備課的重要 AI 夥伴；多位教支老師回饋，機器人小新不僅讓教材內容更具體生動，也有效拓展教學廣度與深度，未來團隊更規畫擴充為七語版本，全面支援各語別教師生成教學圖片、短片與評量設計，提升備課效率。

成果發表會現場，七大社群以「各國特別的節日」為主題設計多元課程，展現豐富的 AI 教學應用成果，從繪本創作、文化故事到節慶飲食介紹，學生反應熱烈，更願意主動提問並開口使用母語；教育局強調，新住民語文教師不僅是語言與文化的傳承者，更是推動校園國際化與智慧教育的關鍵力量，未來將持續結合新住民教育政策與 AI 教育，培養具備國際視野與行動力的世界公民。

