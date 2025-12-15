新北新住民語文師資全數通過Gemini AI認證 教學再升級

新北市教育局舉辦新住民語文教學支援老師共備社群第七屆成果發表會，宣布七大區新住民語文教學支援老師及輔導團成員，全數通過「Gemini AI 認證」，創下全國首例。這不僅象徵新住民語文師資全面具備AI教學基礎能力，也代表人工智慧正式走進語文課堂，成為教學現場的重要助力。

新北市教育局長張明文表示，新住民語文教學支援老師不僅肩負語言教學任務，更是推動多元文化教育的重要力量。不同國家文化與在地文化的交會，能為下一代帶來深遠影響，培養更開闊的國際視野與格局。教育的核心不僅在於知識傳授，更在於引導學生看見世界的多樣性、理解全球脈動，避免將視野侷限於日常瑣事，為未來發展做好準備。他也指出，當前的AI 發展猶如1920 年電力的出現，將對人類生活產生深刻改變，因此越早投入學習越具優勢。他並對所有教師表達高度肯定，對於全數通過 Google 認證的成果深感驕傲，展現了新北教師在科技素養上的領先與行動力。

教育局表示，為落實「2030新住民十年政策」，新北市持續以制度化方式培力新住民語文教學支援老師，從專業增能、教材共備到教學創新，逐步建構穩定且可持續的師資支持系統。今年成果發表會三大亮點包括：「AI互動教學演示」、「Gemini AI認證通過率100%證書授證」及「各國特別的日子文化體驗」，讓老師把AI帶進新住民語文課，翻轉講述式的傳統教學，變身為沉浸式、多感官體驗的AI語文學習課。

現場七大社群以「各國特別的節日」設計多元課程，邀請師生體驗不同文化，也展現驚人的AI應用成果。北區柬埔寨潘喜玲老師運用ChatGPT、Gemini Storybook、Canva及NotebookLM共同創作繪本《柬埔寨新年快樂》，帶領學生認識柬埔寨新年習俗：新年第一天穿著傳統服飾前往寺廟，捧著鮮花與蠟燭向佛陀與祖先致敬，並堆起插滿旗幟與花朵的沙丘，象徵功德圓滿、願望實現。

進階組馬來西亞黃寶雲教支老師，則在此次成果發表會上展示東南亞七國及臺灣共八個國家的跨文化中秋節習俗，結合Microsoft Copilot、Gemini、D-iD與Nano Banana製作新住民AI教材繪本、民間故事，各國不同口味中秋月餅由來與特色，學生反映各國文化真有趣，更願意主動發問與開口說母語。