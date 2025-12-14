新北新住民語文教支老師 通過認證

新北市教育局昨（十四）日於秀朗國小舉辦新住民語文教學支援老師共備社群第七屆成果發表會，宣布七大區新住民語文教支老師及輔導團成員全數通過「Gemini AI認證」創下全國首例。不僅象徵新住民語文師資全面具備ＡＩ教學基礎能力，也代表ＡＩ正式走進語文課堂，成為教學現場的重要助力。

教育局表示，為落實「二○三○新住民十年政策」，今年成果發表會三大亮點包括，「ＡＩ互動教學演示」、「Gemini AI認證通過率100%證書授證」及「各國特別的日子文化體驗」，讓老師把ＡＩ帶進新住民語文課，翻轉講述式的傳統教學，變身為沉浸式、多感官體驗的ＡＩ語文學習課。

秀朗國小校長曾秀珠表示，新住民語文輔導團自創的「Gemini教學機器人－小新」，協助各語教師將教案對接新課綱理念與核心素養，並可即時提供各國文化差異比較，甚至整理中央及地方最新政策與法規重點，成為老師備課必備的「ＡＩ夥伴」。