新北新店寶興球場配合開發 劉哲彰催生寶高2期新館守護運動權益

CNEWS匯流新聞網記者唐有為台北報導

新北市議員劉哲彰近期針對新店寶興便道籃球場的後續規劃提出說明。劉哲彰指出，他在2017年爭取興建這座球場，2024年又請相關單位更新地坪與圍網，就是希望讓新店朋友有遮風避雨的運動空間。看著大家在橋下揮汗切磋，是他心裡很珍惜的畫面。

隨著寶高智慧產業園區2期推動，為因應未來交通需求，寶興便道籃球場目前納入整體規劃中，必須配合調整。劉哲彰表示，這對球友來說一定很不捨，他完全能理解，但他始終堅持新店的運動空間只能更好，不能縮水。

劉哲彰說明，這段時間不斷與市府協調，已敲定明確的配套方向。未來將在2期開發的機關用地新設2處運動空間，並在機關大樓5至7樓規劃多功能運動場館，大樓內也會另外提供空間給里民做活動中心使用。

針對拆遷進度，劉哲彰指出，目前因2期用地變更程序還在進行，預計籃球場的拆除會在2027年之後。他表示，這段期間會持續追蹤新場館的設計與施工，把關每一個細節，確保未來交付給市民的是規格真正升級的運動空間。

劉哲彰強調，新店在發展的同時，他也會顧好市民的運動權益。他將全程監督進度，確保從寶興便道球場轉移到寶高2期新場館的過程銜接順暢，讓在地愛運動的人士未來能有更優質的環境可以熱血切磋。

照片來源：新北市議會影音翻攝、新北市議員劉哲彰臉書翻攝

