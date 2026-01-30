新北新店慈濟醫院火警 急診室廁所疑遭縱火

新北新店建國路上的台北慈濟醫院，今（30）天傍晚6點多驚傳急診室的廁所疑似遭人縱火，所幸被保全即時發現撲滅火勢。

隨後轄區員警和消防隊獲報趕到現場，發現女廁洗手台旁的擦手紙架遭燒毀，男廁地板上也出現燃燒灰燼。經追查，縱火嫌犯疑似是被強制就醫的男子，但他的動機及詳細原因仍待警方進一步釐清。

新北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

借錢口角濺血！新店男持53cm長刀猛砍室友 把人丟路邊放生等救護車

不滿4年前購屋糾紛 75歲翁衝房仲家「潑汽油」討代書費

警車撞公車！北市保大警疑「恍神」釀追撞 幸無人傷