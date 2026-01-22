新北新店粗坑里邊坡坍方 黃心華出動空拍機現勘監測安全

248260122a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員黃心華近日接獲新店區粗坑里長陳情，指出里內坡地社區出現坍方跡象，由於崩塌位置下方即為居民通行的主要幹道，潛藏嚴重交通安全隱患。黃心華隨即邀集農業局、水特分署、養工處及區公所等單位前往現勘，掌握坡地受損成因並盤點狀況，要求市府儘速啟動必要的修復作業，避免損害範圍持續擴大。

由於坍方地點邊坡陡峭導致人員無法靠近目視，黃心華特別出動空拍機進行環視監測。經初步觀測，崩塌區周遭的瀝青路面並未發現異常裂縫，研判目前坍方局限在淺層，尚無大面積滑動跡象。他建議短期內可先採取掛網、撒草籽及施加表層穩定劑等方式防止水土持續流失，確保社區用路人生命財產安全。

針對坡地災害成因，黃心華分析邊坡滑動往往受豪雨、地震或水管滲漏等因素影響，甚至大樹傾倒也可能連帶讓根系附近的土層被拔起，這類災害若放任不管，輕則造成水土流失，重則導致道路中斷。他認為，坡地安全與邊坡防護並非一次性工程，必須謹慎看待，避免因延誤處置而累積更大的風險。

黃心華強調，坡地安全不能等災害發生後才匆忙補救，需要政府、居民與地主共同承擔巡檢養護責任。目前已要求相關單位針對該區域加強監控並即時應變，落實平時巡查與發生狀況時的迅速處理，確保坡地與社區的長久安全。

黃心華表示，未來會持續關注後續改善進度。坡地安全並非口號，不宜等災害發生後才補救，將監督相關單位落實修復計畫。透過政府、地主與居民的共同努力，建立長期的坡地監測與防護機制，才能保障新店山區社區的居住環境。

照片來源：新北市議員黃心華臉書翻攝

