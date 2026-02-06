新北新店行人穿越馬路 遭復康巴士撞擊送醫不治

（中央社記者曹亞沿新北6日電）新北市新店今天下午一輛復康巴士在綠燈起步時撞上穿越馬路的行人，行人遭捲入車底受困，經警消救出後送醫仍不治。警方調查駕駛無酒駕，詳細事故原因及肇責待調查釐清。

新北市警察局新店分局獲報，今天下午2時許，新店區安康路三段、安泰路口發生車禍，一輛復康巴士原本在路口停等紅燈，綠燈起步時疑未注意前方，撞上正穿越馬路的62歲王姓男子，王男遭捲入復康巴士車底。

警消到場後救出王男，發現已無呼吸心跳，立即送往耕莘醫院安康院區搶救，但下午3時許仍宣告不治。復康巴士駕駛51歲郭男酒測值為0，詳細肇事原因仍待調查釐清。（編輯：管中維）1150206