新北新店貨車駕駛疑疲勞恍神 逆向暴衝險撞路人

（中央社記者曹亞沿新北23日電）新北市新店區今天傍晚1輛宅配貨車司機疑疲勞恍神，行經路口時逆向暴衝，差點撞上人行道路人，最後貨車卡在路邊斜坡，幸無人受傷。駕駛酒測值為0，肇事原因待釐清。

新北市警局新店分局獲報，今天傍晚5時許宅配貨車駕駛24歲趙男準備去送貨，行經安一路與玫瑰路口時，疑疲勞恍神逆向開往對向車道，趙男回神後雖立即將方向盤回正，但車輛仍失控暴衝至路邊斜坡。

監視器畫面顯示，貨車暴衝後甚至差點撞上行人道上路人，幸路人及時閃避無人受傷，僅路邊盆栽被撞毀。警員到場後對駕駛實施酒測，並無酒精反應，詳細肇事原因仍待釐清。（編輯：楊昭彥）1141223