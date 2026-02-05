新北新店辦都更說明會 黃心華探討「垂直偏鄉」改善方案

248260205a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員黃心華日前出席新店區江陵里都更說明會，指出許多老舊公寓因缺乏電梯，導致長輩出入受限，形成「垂直偏鄉」的社會問題。這種現象不只壓縮了住戶的生活機能，更直接威脅就醫安全與居住尊嚴。他認為，這類老舊建築的更新已是迫切需求，必須透過專業諮詢來找出轉型方案。

黃心華提醒居民，都更的關鍵在於釐清房屋目前健康狀況，不少社區尚未進行正式的耐震或結構檢視，這將直接影響未來申請補助或適用專案的權利。他建議在展開討論前，應先確認是否符合相關評估或鑑定的條件，唯有在釐清安全基礎的前提下，後續討論的更新方式才不會走偏，這也是對住戶最負責任的做法。

廣告 廣告

248260205a03

為了降低都更門檻，黃心華分享了連署意向的實務操作。只要社區達成15位所有權人的初步共識，就能向市府申請專業單位進駐說明。透過面對面的溝通，讓住戶在了解法令、流程與推動模式後，再逐步凝聚社區共識。他認為，資訊透明化能縮短住戶的摸索期，讓社區在具備共同認知的基礎上，穩健推動重建工作。

若社區正受困於高齡化或無電梯等老屋難題，黃心華表示服務處能媒合城鄉局資源，直接進入里內辦理說明會。他強調，都更雖然沒有制式答案，但只要把選項攤開、將潛在瓶頸盤點清楚，讓居民在充分掌握資訊後自主決定。城市更新將不再只是口號，而是實質提升居住品質與保障安全的必經之路。

照片來源：台北市議員黃心華臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

體驗學生上課座位 江怡臻爭取安溪國小設備全面更新

共享汽機車春節不打烊 新北交通局稽查安全守護出行

【文章轉載請註明出處】