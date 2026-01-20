新北新育學校認證 10校全數通過

新北市新育學校認證揭曉，10校全數通過，引領學習邁向幸福校園。（圖：新北市教育局提供）

以創新學習回應孩子的需求。新北市教育局於昨（二十）日在自強國小舉辦「新育幸福學校認證」授證儀式。經過一年的審查與輔導，參與的十所學校全數通過認證，其中七所獲得最高等級的「三星」，三所獲得「二星」，展現新北校園以學生為核心，兼顧科技應用與人文關懷的教育實踐成果。

教育局長張明文指出，幸福感並非口號，而是每天在校園中「被理解、能參與、有成就」的學習經驗。自一一三年起，新北市首創推動「新育－幸福學校」認證試辦計畫，在傳統的「德、智、體、群、美」五育基礎上，首次納入強調「做中學」的「新六育」，其核心精神在於讓學習走出課本，將智慧創客、ＡＩ工具等融入課堂，透過孩子的主動探索與真實任務學習，引導學生在動手做、做中學的過程中找到熱情與價值，培養思考力、實作力與行動力。同時，也讓教師在教學創新與專業成長中不斷精進，使「為幸福而教」成為校園的日常。

新北市中小學校長協會理事長、同時也是獲得三星認證的自強國小校長張明賢表示，自強國小此次榮獲三星認證，不僅是榮譽，更是促進學校自我精進的動力。