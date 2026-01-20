新北新育學校10校全數通過 引領學習邁向幸福校園

新北市新育學校認證揭曉！10校全數通過 引領學習邁向幸福校園

局長與認證委員手作後的成品展現

由學生指導局長進行手作課程體驗

由學生解說KTAV步道概念，透過生動活潑的講解，讓局長及委員了解各關卡設計的內容

新北市教育局今(20)日於自強國小舉辦「新育幸福學校認證」授證儀式

新北市教育局今天(20日)在自強國小舉辦「新育幸福學校認證」授證儀式。歷經一年的審查與輔導，參與的10所學校全數通過認證，其中7校獲最高等第「三星」、3校獲「二星」，展現新北校園以學生為核心、兼顧科技應用與人文關懷的教育實踐成果。

教育局長張明文表示，幸福感不是口號，而是每天在校園裡「被理解、能參與、有成就」的學習經驗，因此首度納入強調「做中學」的「新六育」，核心精神在於讓學習走出課本，將智慧創客、AI工具等融入課堂。幸福就是有一群志同道合的老師一起願意為新北教育努力，回到教育的初心，今天就是最佳的典範，共有10所學校授證，未來也會鼓勵更多學校，能夠時時刻刻不斷地創新。

榮獲三星認證學校的自強國小校長張明賢表示，未來持續活用AI工具深化課程創新，並連結社區資源擴大學習場域，共築更完整的幸福學習生態。從學校的校定課程出發，從中盤點做了15條步道，其中最具有特色的有4條步道，結合AI科技，讓孩子在透過課堂上的教學，老師的指導，把AI展現在生活與學習的步道上。

教育局表示，「新育幸福學校」推動的核心是讓教育更貼近孩子的生命經驗，不只培育有知識與能力的「智慧人」，更陪伴孩子成為有擔當、懂生活的「價值人」。新北持續以「新育．幸福學校—以學生為中心 為幸福而教」為共同目標，讓幸福在每一間教室的課堂自然發生、在每一位孩子的成長歷程中被看見。