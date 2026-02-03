新北新莊中港大排璀璨光雕 水利局籲布展期間電力測試「動眼不動手」

248260203a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

備受大眾期待的2026年新北市新莊中港大排光雕展已全面啟動布展，為在3月呈現最震撼的視覺饗宴，新北市政府水利局正投入大量人力進行精密燈飾掛設與電力測試。水利局提醒，由於河廊正處於施工籌備期，工程人員需頻繁進場安裝各項設施，請休憩民眾務必配合現場導引並留心散步安全，確保這座迷人河廊的轉型工程能順利完工。

水利局指出，光雕視覺效果的達成，高度依賴現場佈置的精密配電系統。水利局特別呼籲，家長帶領孩童路過施工區域時，應確實叮嚀孩子切勿好奇跨越護欄或拉扯燈飾裝置，這不僅是為了保障市民休憩時的用電安全，更是避免昂貴設施因人為觸碰而受損，確保整體展出品質不受干擾。

水利局長宋德仁分享，今年活動邁入第6次舉辦，隨著知名度與品牌化提升，設計團隊在規劃上更具巧思，不少散步民眾已驚喜發現特色燈飾陸續亮相並紛紛詢問開展進度。宋德仁特別提醒，布展期間所有設施均配有相關電路，民眾在行經河廊時請務必落實「動眼不動手」觀賞禮儀，透過全民公德心守護，讓中港大排在施工期間維持最高的場域安全性。

目前各項光雕作品正持續設置中，水利局感謝市民朋友對布展期間造成不便的體諒。若想掌握最新開展細節，歡迎民眾搜尋臉書粉絲專頁「新北水漾」獲取相關資訊。水利局強調，每一件藝術品的完整呈現都有賴於大家在籌備期的共同愛護，後續將持續監控設施安全性，期盼在3月正式開幕後，讓這場璀璨的光影亮點再次閃耀新北市。

照片來源：新北市政府水利局提供

