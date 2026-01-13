新北新莊公車疑機械故障與貨車碰撞 釀4傷送醫

（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市新莊區今天下午近4時有公車行經中正路時，疑似機械故障致變換車道時，與同向行駛的小貨車發生碰撞，造成公車上4名乘客受傷送醫，肇事原因待警方調查釐清。

新莊警分局以訊息說明，由61歲吳姓男子駕駛的公車，今天下午3時51分行駛到中正路653號前時，當時沿中正路外側車道往建國一路方向行駛，吳男自稱因機械故障需變換車道，與同向29歲林姓男子駕駛的自小貨車發生碰撞。

警消獲報到場並將公車內4名受傷乘客救出，分別是周姓女子（76歲）牙齒受傷、張姓女子（19歲）頭部撕裂傷、周姓女子（34歲）後腦及右手右腳挫傷、張姓女子（69歲）右手挫傷，意識清楚。分別送往亞東醫院、衛福部台北醫院及新泰醫院治療。

警方表示，經酒測，2名駕駛的酒測值均為0。全案已完成現場調查、勘查採證照相及測繪紀錄，肇事責任待後續調查釐清。（編輯：李錫璋）1150113