即時中心／高睿鴻報導

最新消息！新莊區稍早驚傳嚴重車禍，今（6）下午1點37分左右，幸福路751號有兩輛自小客車、一輛機車發生碰撞，共製造3名傷者。1輛40幾歲男性受困車內，1點50分協助脫困，但已經是OHCA狀態，隨後送台北醫院；其餘2名傷者（另一輛自小客車駕駛及機車駕駛），則是輕傷且意識清楚，也送台北醫院。

目前初步了解，有輛小客車駕駛因車輛失控，波及路上一部機車，機車雙載均輕傷；另，汽車駕駛則是OHCA送醫（尚無法知悉，是因為自身身體狀況、或因車禍撞擊導致），其他狀況待查。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／新北新莊區驚傳嚴重車禍！2客車、1機車劇烈碰撞 1男子OHCA

更多民視新聞報導

日防相：與那國島擺飛彈3年前制定 北京當時沒跳腳

稱有經驗幫李四川溝通「家裡老闆」 蔣萬安笑回記者：這題有陷阱

美國國家安全戰略報告出爐！嚇阻台海衝突成優先選項 賴清德震撼發聲了

