新北新莊室內設計推薦，老屋翻新首選

圖片由企盒空間規劃工作室提供

面對結婚、小孩長大等人生不同階段時，不少人會選擇重新規劃居家空間。在新北新莊室內設計推薦名單中，企盒空間規劃工作室重視房屋基本結構，能為屋主設計符合生活需求的老屋翻新方案，實在的服務態度與專業施工流程，獲得眾多在地居民青睞。

企盒空間規劃工作室由創辦人夫妻共同經營，具備土木工程背景的他們，在投身室內設計之前，累積了建築結構安全設計的實力，因此面對老屋翻新時，更了解房屋結構、鋼筋外露、窗框調整等問題，能精準掌握結構風險與修繕重點，並以「屋主需求」為核心理念，先傾聽屋主的生活方式，量身設計專屬家居裝潢，再依照現況判斷哪些工程能執行，這樣的貼心使企盒空間規劃工作室成為新北新莊室內設計推薦品牌。

企盒空間規劃工作室主打住宅設計服務，尤其老屋翻新的詢問度最高，創辦人解釋，三、四十年前的老房子普遍存在電容量過低等問題，若直接套用現代家電使用，將會形成用電過載、電線過熱甚至引發火災之風險，因此在規劃時會優先處理電路，與屋主討論如何重新配置用電、提升安培數，預留未來五年以上的用電需求，確保屋主居住用電時不用再為跳電的問題擔心。

曾有一間牆面有壁癌的40年老宅，存在電力不足、窗戶老舊，甚至無天然瓦斯的問題，但屋主還是希望給兩個女兒專屬的房間，企盒空間規劃工作室在有限的預算下，協調工種與施工規劃，保留完整居家機能與原屋使用痕跡，最終打造出復古兼工業風的特色老宅，令屋主獲得「回到外婆家的記憶感」。另一件案子是位於木柵五樓無電梯的老屋，屋況老舊、動線不良，造成屋主生活不便，在團隊協助整理、改善結構、調整動線後，重新賦予了房屋新生命，深得屋主好評，也證明了企盒在新北新莊室內設計推薦品牌中的實力。

若您正在尋找新北新莊室內設計推薦團隊，那麼企盒空間規劃工作室就是個好選擇，他們擅長老屋翻新、新成屋室內設計，憑藉土木專業與多年累積的工程經驗，讓房屋化為貼近生活的理想樣貌。

更多新北新莊室內設計推薦資訊請洽以下連結：

公司：企盒空間規劃工作室

地址：新北市新莊區中誠街170號2樓

聯絡電話：0910280265

營業時間：週一至週五08:30-18:30、週六日公休

官網：https://rink.cc/t840j

FB：https://rink.cc/6wte0

IG：https://rink.cc/cekns

LINE：https://rink.cc/2fq1w

以上資訊由企盒空間規劃工作室提供