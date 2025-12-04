新北新莊復興路出現2公尺深坑洞 封路搶修

（中央社記者曹亞沿新北4日電）新北市新莊區復興路一段今天上午出現約1公尺寬、深約2公尺的坑洞，區公所人員緊急將坑洞周圍封路搶修，警方也在現場管制疏導交通，目前雙向仍可通行，但提醒用路人放慢車速。

新北市警察局新莊分局獲報，今天上午7時許復興路一段一帶路面塌陷，出現直徑約1公尺、深約2公尺的坑洞，恐影響用路人安全。中港派出所巡邏員警立即趕赴現場查看，同步通報區公所等單位到場處置，區公所外包廠商於上午8時26分抵達現場進行鑑勘與修補。

新莊分局指出，因事發時值上班尖峰時段，復興路周邊車流量大，員警在現場實施交通疏導，採取動線管制措施，坑洞附近已圍起封鎖線搶修，其餘路段維持雙向通行，提醒用路人放慢車速、遵從警察指揮。（編輯：李錫璋）1141204