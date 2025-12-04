新北新莊復興路出現2公尺深坑洞 緊急封路搶修 現場交通管制

新北市新莊區復興路一段今天上午路面塌陷，出現寬約1公尺、深約2公尺的坑洞，區公所人員緊急在坑洞周圍放置三角錐封路搶修，警方也拉起封鎖線，並在現場管制疏導交通，目前雙向仍可通行，提醒用路人放慢車速、遵從指揮。

新北市新莊區復興路4日上午出現約1公尺寬、2公尺深的坑洞，區公所人員緊急在坑洞周圍路段擺放三角錐，封路搶修中。（翻攝照片／中央社）

新北市警局新莊分局獲報，今天上午7時許復興路一段一帶路面塌陷，出現直徑約1公尺、深約2公尺的坑洞，恐影響用路人安全。中港派出所巡邏員警立即趕赴現場查看，同步通報區公所等單位到場處理，區公所外包廠商上午8時26分抵達現場，進行鑑勘與修補。

新莊分局指出，因事發時逢上班尖峰時段，復興路周邊車流量大，員警已在現場實施交通疏導，採取動線管制措施，在坑洞附近圍起封鎖線搶修，其餘路段維持雙向通行，提醒用路人放慢車速、遵從警察指揮。

