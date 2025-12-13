新北新莊田徑場整修導入3色跑道 足球場換人工草皮

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市新莊體育園區田徑場使用多年，跑道與設施老化影響安全。體育局與運動部投入新台幣8668萬元進行整修，完工後田徑場導入3色分道跑道與無障礙步道，足球場也換上人工草皮。

新北市府體育局表示，新莊體育園區田徑場跑道與足球場，因使用多年，高頻率訓練與賽事使用造成老化、磨損，不規則隆起與外側水溝落差達5公分。

體育局新聞稿表示，以「安全、無障礙、友善所有年齡層」為核心理念改裝，由新北市、運動部共投入總工程金額新台幣8668萬元，進行全面整修，第1階段整修包括田徑場與足球場均已在12月11日完工並啟用。

體育局說，田徑場鋪面依田徑協會標準重新劃線，新的3色分道跑道，巧妙結合機能與美感，淺灰色為快速道、淺藍色為慢速道、深藍色為緩速道，讓跑者能依自身速度分流，視覺延展效果也使場地更明亮寬敞。

另外，足球場持續申請FIFA（國際足球總會）國際認證，人工草全面更新，新設圍網與照明系統提升整體品質。全新的草皮觸地回彈佳、穩定度高，更符合正式比賽需求，不論專業隊伍訓練或學校選手培育都更安全。

體育局說，同時檢修園區戶外舞台與周邊設施，田徑場周邊環場步道也將同時升級，鬆動的石磚鋪面改為平整的地坪，使年長者、幼兒車與輪椅族皆能安全通行。

另外，目前進行的「新莊田徑場環場步道整修第2階段」工期，至115年2月27日，期間部分出入口將暫時封閉。「新莊林蔭大道及周邊設施整修」至115年3月16日完工。（編輯：龍柏安）1141213