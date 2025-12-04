即時中心／徐子為報導



新北市新莊區一處社區大樓今（4）日下午5時許發生墜樓意外，周邊住戶聽到巨大撞擊聲，發現1名婦人墜落到2樓露台。警消到場，發現墜樓婦人頭顱破裂大腿骨折，已明顯死亡，警方勘驗，認為婦人疑似從21樓頂墜落，初判無外力介入狀況，但確切死因仍有待釐清。





新莊警方今天下午5時許接獲報案有人墜樓，立即派遣線上巡邏警力到場查處。經初步瞭解，死者為居住該社區住戶60歲性陳女子自頂樓（21樓）墜樓，現場119救護人員到場時已明顯死亡，經消防人員初步判斷頭骨破裂、腿部骨折，未送醫。



警方初步勘查現場、婦人住處、頂樓等三處，未發現打鬥跡象，初步排除外力介入。警方已調閱社區監視器畫面，並報請檢察官相驗，以釐清婦人確切死因。





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／新北新莊社區傍晚傳巨響 婦人從21樓墜落當場死亡

