新北新莊、八里、新店等區 2/1起近千格汽機車位收費管理

〔記者黃子暘／新北報導〕為整頓道路空間、改善捷運站周邊轉乘秩序，新北市交通局停車營運科長王昶閔指出，市府自2月1日起，針對新莊區副都心及興化國小周邊、八里區中華路及新店區福園街等路段，總計570格路邊汽、機車停車格實施收費管理，排除車輛長久佔用滋生髒亂狀況，讓停車資源公平共享；另因應新莊副都心發展與捷運環狀線、機場線轉乘需求，新莊區中央路及中信街(中央路至新北大道)共446格路邊機車格位，也將同步於2月起實施收費管理。

王昶閔表示，五股區五工一路、新莊區五工一路、五工二路、五工二路50巷、五工三路50巷及新店區福園街10巷路邊汽車格收費時段為週一至週五早上7點至晚上8點，每半小時10元；八里區中華路2段路邊汽車格收費時段為週一至週五早上7點至晚上6點，每半小時10元；鶯歌區尖山路卓厝巷路邊汽車格收費時段為週一至週五早上7點至晚上8點，按日計次收費，一次60元；新莊區中央路及中信街(中央路至新北大道)路邊機車格收費時段為週一至週五早上9點至下午5點，按日計次收費，一次20元。

交通局說，停車若未收到繳費單，可透過行動支付App全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網查詢、繳費，避免逾期受罰。

