新北旅宿嚴把關 春節出遊更放心

旅宿業春節專案聯合稽查。新北市觀旅局提供

記者蔡琇惠／新北報導

農曆春節假期將至，配合春節連假旅遊人潮增加，以及「2026 新北市平溪天燈節」等大型活動陸續登場，為確保來新北旅遊民眾的住宿安全與消費權益，新北市觀光旅遊局依例結合工務、消防、衛生、法制局消保官等相關機關，於春節前執行旅宿聯合稽查勤務（約 47 家次），針對本市旅館及民宿業者之公共意外責任險、建築安全、消防設備、房價報備及消費者權益等事項進行專案檢查，全力守護春節期間旅客住宿安全。

廣告 廣告

新北觀光旅遊局長楊宗珉表示，農曆春節為國人返鄉與出遊的重要時節，旅宿需求明顯提升，加上平溪天燈節吸引大量國內外遊客，旅宿安全與服務品質更顯重要。觀光旅遊局每年均於春節前辦理專案稽查，督導業者落實合法經營及各項安全設施，確保旅客於春節期間住得安心、玩得放心。另提醒，非法旅宿及日租套房多未經主管機關查核，亦未依法投保公共意外責任險，公共安全風險高，尤其日租套房為違法旅宿常見經營模式，多隱身於一般集合住宅或公寓大廈中，外觀與一般民宅無異，呼籲民眾切勿貪圖低價或便利而入住非法旅宿；凡經查獲違法經營日租套房者，將依發展觀光條例及相關規定從嚴裁處，絕不寬貸。

消保官查核公共意外責任險是否符合規定(春節專案)新北市觀旅局提供

新北市觀旅局指出，隨著2026新北市平溪天燈節盛大舉行，民眾在施放天燈、感受傳統年節文化魅力之餘，也能安排新北多元旅遊行程；同時，「新北感溫祭」春節系列活動亦同步展開，結合溫泉體驗、集章抽獎及多項暖心優惠，打造兼具休憩與療癒的春節旅遊選擇，讓民眾於新北度過溫暖又充實的年節假期。

觀光旅遊局提醒，民眾規劃農曆春節旅遊行程時，可多加利用「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁，查詢新北市豐富多元且具有人文特色的旅遊資訊；住宿方面，亦可透過「臺灣旅宿網」及新北優質旅宿電子書《Check in 第二個家 新北優質旅宿+》查詢合法旅宿名單，作為安心住宿參考。春節期間投宿前，務必確認旅宿現場是否明顯懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，選擇合法旅宿，才能讓春節旅程玩得開心、住得安心。