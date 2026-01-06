新北旅宿服務再躍進 31家業者獲國際認證

新北觀旅局舉行ISQM國際服務品質認證三十一家旅宿業通過認證今（六）日出席授證。（圖：新北觀旅局提供）

新北市政府觀光旅遊局於今（六）日在市府舉行「ISQM國際服務品質認證」授證典禮，由新北觀旅局長楊宗珉頒認證表示，本次共三十一家旅宿通過認證，包含二十二家旅館及九家民宿，展現新北市旅宿產業在服務品質與專業管理上持續精進。

ISQM國際服務品質認證採金、銀、銅三級制度，被視為服務業的重要品質指標，評核內容涵蓋硬體設施、服務流程完整度及第一線人員專業表現，取得認證實屬不易。獲獎名單包括福容大飯店淡水漁人碼頭、新北北海溫泉洲際酒店、薆悅酒店野柳渡假館一館，以及秀川居、私藏五十二等特色民宿，皆以細膩貼心的服務，呈現新北旅宿多元風貌。其中，大板根森林溫泉酒店更榮獲「PetFAC金獎認證」，展現其在寵物友善服務上用心與創新。

局長楊宗珉指出，這些優質旅宿成功結合新北山海資源與在地特色，將自然景觀轉化為高品質旅遊體驗，成為行銷新北重要亮點，同時服務品質是旅宿產業核心價值，期盼獲證業者發揮標竿影響力，透過經驗交流帶動整體產業升級。