新北旅宿業服務品質再升級 32家業者獲國際認證殊榮





新北市政府觀光旅遊局今（6）日於新北市政府舉行盛大的授證典禮，觀光旅遊局局長楊宗珉親自為31家優質旅宿業者頒發「ISQM國際服務品質認證」。獲獎業者包含22家旅館及9家民宿取得ISQM認證，展現新北市旅宿業在服務品質提升上的卓越成果，更為新北市觀光產業注入嶄新的動能。

ISQM國際服務品質認證採金、銀、銅三級獎項制度，素有服務業品質指標之稱。該認證全面檢視硬體設施、服務流程完整性及人員專業素養，能獲獎實屬不易。本次新北市多家知名業者脫穎而出，包括福容大飯店淡水漁人碼頭、新北北海溫泉洲際酒店、薆悅酒店野柳渡假館一館，以及秀川居、私藏52等特色民宿，皆展現了專業且溫暖的待客之道。

值得一提的是，大板根森林溫泉酒店更榮獲「PetFAC金獎認證」，彰顯其在寵物友善服務上的創新與用心。這些優質旅宿將新北豐富的山海觀光資源轉化為細膩的旅遊體驗，成為推廣新北觀光的最佳名片。

楊宗珉局長表示，服務品質是旅宿業的靈魂，期許獲獎業者發揮標竿作用，透過經驗分享帶動同業良性競爭。新北市市府團隊也將持續扮演觀光產業後盾，透過政策輔導與資源挹注，陪伴業者在服務創新及永續經營上穩健前行，將新北市打造為國內外旅客嚮往的優質旅遊目的地。

