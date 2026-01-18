新北日租套房罰不怕 去年查獲30家

新北市觀旅局公布民國114年違法民宿、飯店業者以及非法日租套房名單，其中多間旅宿取締超過10年仍未改善，而違法日租套房查獲30間業者，顯見違規業者根本罰不怕。（本報資料照片）

新北市觀旅局公布去年違法民宿、飯店業者及非法日租套房名單，其中多間旅宿取締超過10年仍未改善，而違法日租套房去年查獲30間業者，顯見違規業者根本罰不怕。新北市觀旅局表示，民國114年各類旅宿違規已比113年減少，會持續加強稽查管理，以減少違失樣態。議員則認為有違法代表有市場，應該區分風險層級、加強輔導，才能根治違法日租套房。

據統計，新北市去年非法日租套房查獲30件，雖然較113年減少12件，但不少已違規多年的業者仍在列。觀旅局坦言，日租套房隱藏社區住家、蒐證不易，強調只要經裁罰後，均會持續列管並公布違規場所資訊，另外如經輔導可合法化的場所亦會協助轉為合法旅宿業，至於仍查有違規行為的業者，將派員複查並依規裁處。

新北市民宿發展協會理事長鄭淑麗指出，近幾年國人偏好出國旅遊，國內旅宿業已經難做，加上非法日租套房這類不肖業者常削價競爭，甚至去年還出現九份違規業者在民眾訂房後哄抬價格，害九份民宿業者被以偏概全的狀況，呼籲民眾訂房應尋找政府認證的合法業者，除了安全有保障外，也比較沒有住宿糾紛。

觀旅局統計，近3年已成功令10家非法旅宿業者退場，另亦輔導11家非法業者合法化，未來亦將持續努力推動輔導作為。針對違規民宿、違規飯店以及違規擴建飯店的數量，114年總計共68件，已較113年減少2件，各種違規樣態略較113年數量變少，將持續努力加強管理及輔導，以減少違失樣態發生。

無黨籍議員蘇泓欽認為，有違法日租套房存在代表有住宿需求，應該要輔導讓地方旅宿業更發達，若民眾沒被滿足需求，違法日租套房還是會出現，市府應該需要輔導更多業者合法，也可以多蓋飯店等方式因應，讓民眾住宿有保障。

國民黨議員黃心華認為，違法日租套房市場需求並未因持續取締消失，只是被推向地下化，執法成本只會愈來愈高，觀旅局必須區分風險層級，像是涉及安全疑慮的旅宿就應該優先處理，不能再讓「拖」成為常態；對於單純因法規模糊、遊走灰色地帶的也該正視現實，用更積極、務實、彈性的輔導手法，讓更多業者邁向啟動合法化與有效納管的進程。