新北明年推動22項新措施

新北市自一一五年一月一日起陸續實施二十二項新措施，其中，新北推行計十七項，配合中央計五項，持續從制度與服務面進行變革，提供市民更優質便利生活。

研考會表示，生孕育嬰福利方面，一月起加碼新北生育獎勵金，第一名及第二名新生兒補助額度調高至四萬元及四‧五萬元，提升市民生育意願。二月起擴大好孕專車補貼，補助趟次增至三十六趟、金額二百五十○元，並解除乘車用途限制，新增司機獎勵措施，保障孕育安全。照顧長者及弱勢方面，敬老愛心卡擴大使用範圍至國道客運、國民運動中心每項次五十點、市立聯合醫院及二十九區衛生所掛號費五十點，臺鐵搭乘放寬至北北基桃宜境內車站，扣抵上限提高至一百五十點，計程車每趟次上限增至八十五點。自一月起，醫療補助計畫門診及急診掛號費補助上限分別調升至一百五十元及三百元，維護弱勢醫療權益。

精進服務，水土保持數位治理平台三月起開放線上開工申報，達成案件全面無紙化。四月起政事務所設置「ＡＩ人工智慧櫃檯」，提供語音互動諮詢、自助申請謄本及表格填寫，節省等待時間。配合中央政策，一月起各營建工程全面採電子聯單系統管理剩餘土石方流向。

勞工權益方面，自一一五年一月一日起最低工資調整為二萬九千五百元，每小時一百九十六元；育嬰留停及家庭照顧假更具彈性，育嬰留停最長二年內其中，三十日可按日申請，家庭照顧假七日可按小時申請。農漁民福利方面，首推「雙保（飽）ＰＬＵＳ健檢＋」，加碼全額補助農民職災保險自付額，並協助農保、農職保及農漁民長者健檢。