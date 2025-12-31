新北明年電動機車補助 早鳥加碼結合「雙汰舊」最高補助3萬9600元

新北市明年度單筆申請電動機車最高補助金額可達3萬9600元。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局公告2026年電動機車補助方案，明年不僅延續補助汰舊1至5期燃油機車換購電動機車最高補助1萬元外，「早鳥」1萬元及「雙汰舊」9千元(須汰除兩輛老舊機車並新購一輛電動機車)補助；若搭配經濟部7千元補助、環境部3300元獎勵金及採取「雙汰舊」方案，會有兩份車體回收獎勵金，單筆申請電動機車最高補助金額可達3萬9600元。

環保局長程大維表示，新北市今年度老舊機車汰舊數、電動機車成長數及電動機車設籍數均為六都第一，為進一步減少移動污染源，並兼顧民眾多元的用車習慣，2026年提供全面性加碼補助方案，其中「早鳥加碼補助方案」從9千元提高到1萬元(限額4500名)及「雙汰舊加碼方案」從6千元提高到9千元(限額1千名)。

各類別補助金額方面，新購電動機車最高補助4千元(限額7千名)；換購電動機車本市最高補助1萬元(限額8千名)；1至3期燃油機車換購微型電動二輪車及電動輔助自行車，每輛最高補助4千元(不限名額至預算用罄)，此外，為照顧弱勢族群，中低收入戶無論新購或換購電動機車，環保局均額外加碼補助1萬元，且不限額，請持有10年以上燃油機車的市民朋友把握機會，共同響應新購或換購電動機車，相關資訊可至「新北市機車管制及汰舊換新補助資訊網」查詢，或電洽機車汰舊換新補助專線(02)29651501。

