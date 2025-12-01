新北星級名攤113家 冠全國

經濟部「二０二五台灣五星集～優良市集暨樂活名攤評核」，新北市獲評四星以上市場及攤店全國第一，市長侯友宜昨日頒獎表揚。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

經濟部商業發展署「二０二五台灣五星集～優良市集暨樂活名攤評核計畫」成果揭曉，新北市獲評四星以上市場及攤商連續四年勇奪全國第一；市府市場處一日舉行二０二五新北市傳統市場競賽評核頒獎，邀集獲獎市場與名攤代表齊聚一堂交流經驗，由市長侯友宜一一頒獎鼓勵，期許市場未來更加美好。

侯友宜表示，今年經濟部市場競賽評核新北市共有卅四座市場、五一二處攤位報名參加，得到五星的市場有六座、四星十座、三星十座；樂活名攤部分，五星有十九攤、四星九十四攤、三星二六一攤；其中四、五星加起來共一一三攤，是全國最多，也感謝所有市場攤商夥伴大家努力，為新北市爭取榮譽。

廣告 廣告

侯友宜指出，為提升新北市市場整體環境與服務，市府持續辦理公有市場進行改建及改造，自一０八年至今已完成十四座市場改造、三座新改建，後續將再完成七座市場改造及六座市場新改建，三十座市場改建（造）總投入經費約七十億元；除硬體設備更新外，軟體方面也導入行銷、數位化與品牌輔導，讓傳統市場持續轉型為「傳統人情味」與「現代便利性」兼具的現代化市場。

市場處表示，今年傳統市場評核獎勵金額度增加一百萬元，總獎金達一三五萬元，提供給獲得三星認證以上的市場、攤商獎勵金，鼓勵透過市場評核機制，一同提升市場整體環境與服務。