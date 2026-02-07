新北春季花展萬金杜鵑開展 侯友宜邀民眾「馬上出發」
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市府跨界合作經營「萬金杜鵑」品牌，春季花展於今(7)日在萬里、金山展區盛大開展，市長侯友宜出席開展儀式，為這場結合在地產業、藝術及農業美學的春季年度盛會揭開序幕。今年適逢馬年，策展主題巧妙運用諧音「馬上出花」，並在展區展出10座大型杜鵑花藝作品，更重新打造全台唯一的「杜鵑美術館」，展期自2月7日至3月8日，侯友宜邀請民眾「馬上出發」來北海岸賞花。
▲「萬金杜鵑」春季花展於今日在萬里、金山展區盛大開展，市長侯友宜(右3)出席為這場結合在地產業、藝術及農業美學的春季年度盛會揭開序幕。
新北市長侯友宜表示，萬里、金山是全台杜鵑第一大產區、年產量高達600萬株，市府推動「萬金杜鵑」品牌，藉此凝聚地方產業發展向心力，不僅創造優良從農環境，更吸引青農返鄉投入品牌永續經營，迄今更榮獲18項國際大獎肯定，奪下19座國際獎座。今年花展結合法鼓山、金山漫遊、金山高中等在地知名地標及團隊，以萬里、金山雙展場形式展出，要讓民眾感受到浪漫的花海視覺享受。本次共展出10座杜鵑花藝作品，將景觀花卉提升為具備身心療癒價值的文化體驗，更打造全台唯一的「杜鵑美術館」，將在花展期間分別展出30種特殊品種杜鵑，展現在地花農精湛的育種實力。
本次花展由品牌總顧問凌宗湧領軍，攜手各界藝術家與花農在金山中山溫泉公園打造「杜鵑之道」，將在地文化特色轉化為獨特的花藝地景，讓觀賞成為一場心靈療癒之旅。凌宗湧指出，今年花展強調「萬金意識，柔中帶剛」的精神，不僅展現花農堅韌的產業實力，更獲得各界藝術家與新北市金屬門窗商業同業公會的大力響應，透過藝術共創，以剛硬的鋼板為材，與柔美的杜鵑花藝完美演繹萬金地區「剛柔並濟」的在地精神，讓花展不只是賞花，更是一場萬金地區最具代表性的藝術盛事。
新北市農業局表示，本次花展適逢農曆新年，花展期間週末及例假日皆有街頭藝人表演、小農市集及手作體驗課程，民眾來現場還可拍照打卡兌換限量「品牌美植袋」並可參加集章活動，只要走訪在地合作店家，集滿5個活動印章，即可至金山中山溫泉公園展區服務台兌換限量「杜鵑祈願卡」，並將願望掛在展區內的「杜鵑解憂樹」上祈願。同時，萬金杜鵑攝影比賽也將同步開跑，收件期間自3月9日12時至3月22日止，邀請攝影愛好者一同捕捉杜鵑的最美瞬間
