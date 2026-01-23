新北春櫻逐一綻放 2026花見櫻花季1/29天元宮登場

淡水無極天元宮是人氣賞櫻勝地，每年1月底開始，後山的三色櫻首波開花(資料照片)。(圖:新北市景觀處提供)

新北市景觀處二十三日表示，春季來臨，北台灣的「二０二六花見櫻花季」將於一月二十九日至二月十一日在淡水天元宮舉行。今年活動以淡水無極天元宮的粉嫩三色櫻為主題，並結合「夜櫻賞燈 光櫻繪夢」，邀請知名繪本藝術家幾米參與，將其作品《閉上眼睛一下下》融入櫻花林中，並推出「淡水花見散策攻略All in One」摺頁，提供當地美食及景點優惠。

活動期間推出「淡水花見散策攻略All in One」摺頁，彙整淡水賞櫻行程建議及天元宮活動地圖，方便民眾規劃半日或一日遊。搭配「花間謎蹤」趣味實境遊戲，設計親子友善的解謎關卡，並可兌換小禮物，讓遊客在賞花之餘，了解天元宮後山的自然與人文特色。

此外，透過幾米老師的角色「阿給」，串聯淡水在地小吃名店，推出限定優惠活動，邀請民眾「看阿給、吃阿給」。只需至淡水捷運站旅遊服務中心及天元宮索取摺頁，即可享有專屬優惠，讓賞櫻之旅更加美味。

活動亮點包括五座互動場景，展現小女孩「阿給」的夢想故事，並在夜晚燈光下，營造出浪漫的夜櫻氛圍。此外，設計的趣味實境小遊戲將讓遊客更深入了解天元宮的自然與人文特色。

景觀處長林俊德表示，市內櫻花種類繁多，自一月中下旬起陸續綻放。汐止康誥坑溪和新店屈尺公園等地已開始盛開，接下來三芝、石碇及土城的櫻花也即將綻放。民眾可透過ＦＢ「賞花快報」粉絲專頁了解賞花資訊，並分享交流花況，最新的「二０二六花見櫻花季」活動資訊可至官網查詢。