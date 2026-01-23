新北春櫻逐一綻放 2026花見櫻花季29日天元宮登場

新北市櫻花陸續綻放，「二０二六花見櫻花季」將於一月廿九日至二月十一日於淡水天元宮登場。 （新北景觀處提供）

記者吳瀛洲／新北報導

賞櫻季節來臨，新北市春櫻陸續綻放，新北市府景觀處「二０二六花見櫻花季」將於一月廿九日至二月十一日於淡水天元宮登場；今年結合「夜櫻賞燈，光櫻繪夢」主題，邀請台灣繪本藝術家幾米將淡海輕軌《閉上眼睛一下下》繪本世界三色櫻花林，還首度推出ALL in One摺頁推薦淡水當季必遊必吃與必看景點，廿三日起搶先報。

景觀處表示，今年花見櫻花季除天元宮後山園區的三色櫻外，首度結合幾米為淡海輕軌創作的《閉上眼睛一下下》繪本意象，在天元宮既往的浪漫櫻花風采中，精心融入幾米筆下溫柔而奇幻的想像世界，將故事中小女孩「阿給」尋夢的純真情感，轉化為五座互動場景，散落在天元宮的櫻花林中；入夜後再搭配夜間燈光設計，讓櫻花在夜色中綻放不同層次的光影美感，營造夢幻動人的夜櫻氛圍。

景觀處指出，今年活動首度推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，內容彙整淡水地區賞櫻遊程建議、天元宮園區活動地圖，提供民眾規劃半日或一日遊的實用參考；並搭配「花間謎蹤」趣味實境小遊戲，結合天元宮園區地景、裝置藝術與在地人文歷史，設計親子易上手的解謎關卡，還能兌換小禮物。

摺頁中透過幾米老師筆下追尋夢想的小女孩「阿給」串聯淡水在地三家阿給小吃名店，推出限定優惠活動，邀請民眾「看阿給、吃阿給」；只要至淡水捷運站旅遊服務中心及天元宮會場等處索取「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，憑摺頁即可享有專屬優惠好康，讓賞櫻之旅還能滿足味蕾。