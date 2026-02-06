新北春節交通懶人包 助市民安心出行

農曆春節將至，新北市交通局推出「春節連假交通資訊懶人包」，提供國道匝道管制、大眾運輸及二○二六新北燈會交通資訊，協助市民順暢出行。

交通安全科長李友欽昨（六）日表示，今年春節連假自二月十四日至二月廿二日共九天。國道於二月十七日（初一）至廿二日（初六）每日○時至五時暫停收費；另二月十七日至十九日（初三）每日五時至十二時，國五石碇及坪林南向入口匝道封閉，建議往宜蘭方向用路人改行台九線，提醒民眾出發前收聽警廣或利用一九六八網站、App查詢最新路況。

交通部公路局春節期間推出八十八條國道客運六折優惠，提供轉乘優惠：使用電子票證搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後，十小時內轉乘在地或市區客運（高鐵快捷公車除外），可享一段票或基本里程免費。計程車春節加成收費自二月十一日○時起至二月廿二日二十四時止，共十二天，與北市、基隆同步實施。春節加收三十元已計入跳表，民眾依跳表金額支付車資，並可索取乘車證明；瑞芳及烏來地區固定路線依公告收費。

今年新北燈會將於二月二十日至三月八日在新北大都會公園舉行，民眾可搭乘捷運中和新蘆線或桃園機場捷運至「三重站」，步行約三分鐘即可抵達，建議多加利用捷運、公車前往賞燈。