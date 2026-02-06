新北春節交通資訊懶人包 讓你順暢過好年

新北風景區易壅塞路段。（新北市交通局提供）

記者蔡琇惠／新北報

農曆春節即將到來，新北市交通局推出「新北市春節連假交通資訊懶人包」，提供春節期間新北市境內國道匝道管制、風景區及廟宇大眾運輸、二０二六新北燈會等活動交通資訊，讓你行的順暢，開心過好年。

交通局交通安全科科長李友欽表示，今年春節連續假期從二月十四日起至二十二日，長達九天，國道自二月十七日(初一)至二十二日（初六）每日０時至五時全面暫停收費；另外，二月十七日（初一）至十九日（初三）每日五時至十二時，國五石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭方向用路人避開管制時段或改行駛台九線。提醒用路人出發前收聽警廣或利用一九六八網站、App查詢最新路況。

交通部公路局於今年春節連假期間推出共八十八條國道客運原票價六折優惠，另若使用電子票證搭乘國道客運路線、臺鐵、高鐵後，於十小時內轉乘在地客運路線或市區客運(高鐵快捷公車除外)，享一段票或基本里程免費優惠，市民朋友可多加利用。

交通局提醒，新北市計程車春節加成收費將自春節連假前三天起，即自二月十一日（三）０時起至二月二十二日（日）二十四時止共十二天，與北市、基隆同步實施，春節加收三十元已計入跳表，請搭車民眾依跳表金額支付車資，並可於下車前索取乘車證明，當場確認收費金額；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費。

另外，二０二六新北燈會將於二月二十日至三月八日在新北大都會公園舉行，民眾可搭乘臺北捷運中和新蘆線或桃園機場捷運至「三重站」，再步行約三分鐘即可抵達會場，再次提醒大家多加利用捷運及公車前往賞燈，省去尋找停車位的麻煩。