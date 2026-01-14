新北春節垃圾收運出爐！小年夜照收、初一至初三停收

農曆春節將至，新北市環保局公布春節期間垃圾收運規劃，2月15日小年夜特別加班收運，2月16日除夕當天自上午提前收運至傍晚6時止，2月17日初一至2月19日初三期間停止收運，2月20日初四起，全面恢復正常作業。

春節期間2月17日初一至2月19日初三期間停止收運。（圖／新北市環保局提供）

環保局表示，考量2月16日除夕晚間至2月19日初三停收期間民眾仍有倒垃圾需求，市府特別規劃設置70處定點收運站，春節期間如欲前往定點收運站倒垃圾，務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾。

為維持各定點的環境整潔，環保局表示，除架設移動式監視器外，亦將派員機動巡查取締，若於非開放時段隨意棄置垃圾造成環境髒亂，最高可處新臺幣6,000元罰鍰。環保局提醒，交付垃圾應依規定區分「一般垃圾」、「廚餘」和「資源回收物」等3類，廚餘或資源回收物請勿隨意混入專用垃圾袋一起丟入垃圾車。

至於清運廢棄大型家具，民眾如有需求，可撥打0800-010-857或各區清潔隊預約專線，2月6日前預約登記將安排年前清運；2月7日至2月16日登記僅受理預約年後之清運。環保局提醒，清運廢棄大型家具時，務必遵守與清潔隊約定的時間及放置地點，切勿隨意棄置或提前搬出，且嚴禁事業廢棄物或家具行之廢棄物混入。隨意棄置事業廢棄物可處6000元以上300萬元以下罰鍰。

清運廢棄大型家具時，務必遵守與清潔隊約定的時間及放置地點，切勿隨意棄置或提前搬出。（圖／新北市環保局提供）

環保局特別強調，危險物品嚴禁直接丟入垃圾車，以免於車斗內的密閉空間經機器擠壓、摩擦產生火花造成爆炸，造成第一線收運人員及後端處理廠安全的疑慮。造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐如果沒有使用完，應排空後再交付資源回收車。

環保局也呼籲，請勿贈禮或紅包予清潔隊員，民眾倒垃圾時的一個「微笑」或一聲「謝謝」就是給隊員最好的新年禮物，不僅實現「善的循環」，也讓隊員們能安心執勤，不誤觸法網。

危險物品嚴禁直接丟入垃圾車，以免於車斗內的密閉空間經機器擠壓、摩擦產生火花造成爆炸。（圖／新北市環保局提供）

