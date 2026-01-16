新北春節垃圾收運2/17-2/19暫停 70處定點站解決倒垃圾需求

新北市環保局日前宣布農曆春節期間垃圾收運規劃，2月17日至19日（初一至初三）將停止垃圾收運，並特別於全市設置70處定點收運站，解決民眾年假期間倒垃圾需求。環保局同時呼籲民眾提前進行大掃除，並遵守垃圾分類及收運規定。

2月16日(除夕)晚間至2月19日(初三)停收期間，新北市特別設置70處定點收運站方便民眾交付垃圾。（圖 ／新北市環保局提供）

環保局表示，春節期間垃圾收運將有特殊安排：2月15日（日）小年夜特別加班收運；2月16日（一）除夕當天自上午提前收運至傍晚6時止；2月17日（二）初一至2月19日（四）初三期間停止收運；2月20日（五）初四恢復正常垃圾收運。考量停收期間民眾仍有倒垃圾需求，特別於全市設置70處定點收運站，詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」網站查詢。

環保局提醒，前往定點收運站倒垃圾時，務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋。為維持環境整潔，環保局將架設移動式監視器並派員機動巡查，若於非開放時段隨意棄置垃圾造成環境髒亂，最高可處新臺幣6,000元罰鍰。

針對垃圾分類，環保局強調交付垃圾應依規定區分「一般垃圾」、「廚餘」和「資源回收物」等三類，廚餘或資源回收物不得混入專用垃圾袋。尤其危險物品嚴禁直接丟入垃圾車，以免在車斗內的密閉空間經機器擠壓、摩擦產生火花造成爆炸，危及收運人員及處理廠安全。

環保局呼籲民眾請勿將危險物品直接丟入垃圾車，避免影響第一線收運人員安全。（圖 ／新北市環保局提供）

環保局特別提醒，高壓噴霧瓶罐如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等，若未使用完畢，應排空後再交付資源回收車；行動電源應單獨交付資源回收車；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，必須等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。

針對大型家具清運，環保局表示，民眾可撥打0800-010-857（鈴一鈴幫我清）或各區清潔隊預約專線，並請於2月6日前預約登記安排年前清運；2月7日至2月16日登記則僅受理預約年後清運。若家中有狀況良好的二手家具家電，亦可提供給環保局「幸福小站」媒合予弱勢家庭。

民眾清運廢棄大型家具時，請務必遵守與清潔隊約定的時間、及放置地點，切勿隨意棄置或提前搬出。（圖 ／新北市環保局提供）

環保局也提醒，民眾清運大型家具時，必須遵守與清潔隊約定的時間及放置地點，不得隨意棄置或提前搬出，且嚴禁混入事業廢棄物。隨意棄置事業廢棄物可處6千元以上3百萬元以下罰鍰，若經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容處理廢棄物而隨意棄置，將移送檢警偵辦。

最後，環保局再次強調，請勿於年節期間贈送禮品或紅包給清潔隊員，民眾倒垃圾時的一個「微笑」或一聲「謝謝」就是給隊員最好的新年禮物，不僅實現「善的循環」，也讓隊員們能安心執勤，不誤觸法網。

