新北春節平安服務啟動 平安袋、平安餐即時援助不間斷

農曆春節將至，為確保弱勢民眾在年節期間溫飽無虞，新北市政府持續推動「春節平安服務」。市長侯友宜表示，今年市府準備了2,000份「平安袋」，並結合全市100間宮廟提供「平安餐」、偏區「區里平安箱」及四大超商「幸福保衛站」，建構全方位的社會安全網，讓有緊急需求的市民都能安心過好年。

​社會局長李美珍指出，「春節平安袋」服務已邁入第11年，今年物資包含白米、麵條、罐頭等民生物資，市值約1,380元，並特別結合「好日子愛心大平台」媒合1萬張待用餐券，讓民眾可持券至愛心店家取用熱食。此次計畫獲得元亨寺臺北講堂、新莊慈祐宮等民間單位響應捐助，並由嘉里大榮物流協助配送，充分展現公私協力精神。

​平安袋發放時間為2月14日至22日（除夕至初八），有急難需求的民眾可至全市各分駐所或派出所領取，基層警員執勤時若發現急難家戶也將主動致送。此外，除夕至初五期間，全市百間宮廟將供應粥品、麵食等「平安餐」熱食，陪伴街友與弱勢族群溫暖圍爐。

​針對18歲以下兒少，全市2,293間四大超商的「幸福保衛站」全年無休，若遇家庭變故導致餐食短缺，可就近至超商求助。社會局呼籲，平安袋資源應留給真正需要的民眾，讓這份愛心能發揮最大效益，成為弱勢家庭最及時的依靠。