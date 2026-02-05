新北春節平安服務啟動 平安袋、平安餐守護安心過年

新北市政府備有二千份「春節平安袋」提供急難需求、無力負擔餐食的民眾就近至各派出所（分駐所）領取。（記者蘇春瑛攝）

農曆春節是家人團聚時刻，新北市政府持續推動「春節平安服務」，守護市民基本生活需求。今年準備二千份「平安袋」，結合一百間宮廟寺院提供「平安餐」、偏區里辦公處「區里平安箱」，以及四大超商「幸福保衛站」服務，照顧遭遇急難的市民，讓民眾安心過年。

侯友宜今（五）日受訪指出，春節期間常碰到市民有緊急需要救助，尤其物資部分新北十一年來，每年過年期間提供平安袋放在一百六十一個分駐所跟派出所，以及百間公廟會提供平安餐，里長也有平安箱，滿足大家需求；另外十八歲以下孩子們，四大超商會提供相對的物資的幸福保衛站，在春節期間提供更豐富物資，讓碰到有需要、有困難的市民，結合「好日子愛心大平台」媒合一萬張待用餐券，確保餐食不中斷。

社會局長李美珍指出，平安袋自一○五年推動至今累計發放二萬一千○五十九份，馬年市值約一千三百八十元。今年持續結合元亨寺臺北講堂、新莊慈祐宮、手信坊捐助物資，由嘉里大榮物流協助包裝配送，展現公私協力的溫暖關懷。平安袋發放期間二月十四日至二月廿二日，民眾可至各派出所（分駐所）領取，警察同仁亦會主動致送，呼籲市民珍惜資源，將愛心留給真正需要的人。

此外，春節期間市府結合一百間宮廟寺院，於除夕至初五辦理「平安餐」，供應粥品、麵食、湯圓等熱食，資訊將公布於新北市府網站及有線電視跑馬燈。「幸福保衛站」全年無休，十八歲以下兒少若因家庭突發狀況有餐食需求，可至全市二千二百九十三間超商登記取餐，確保不挨餓。