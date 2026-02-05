新北春節平安袋出爐 社會局：警民協力送暖不讓兒少挨餓

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府5日舉辦115年春節平安袋服務記者會，新北市長侯友宜表示，春節連假期間將持續提供「平安袋」、「平安餐」、「區里平安箱」及全年不中斷的「幸福保衛站」，以物資與餐食服務照顧弱勢民眾，讓大家安心過好年。

圖／新北春節平安服務啟動，備妥平安袋、平安箱，並結合宮廟寺院提供「平安餐」及四大超商「幸福保衛站」服務，提供有急難需求的民眾過好年。（新北市政府社會局提供）

侯友宜指出，新北市「春節平安袋」透過全市161處派出所及分駐所，發放備有民生物資及代用餐券的2,000份平安袋；結合100間宮廟寺院提供「平安餐」，於農曆除夕至初五供應粥品、麵食、湯圓等熱食，並在偏遠里辦公處提供弱勢家庭「區里平安箱」，多元方式將服務深入社區，照顧真正需要的人。

此外，春節期間亦持續提供「幸福保衛站」，18歲以下兒少如遇緊急餐食需求，可就近至全市2,293間四大超商門市登記領取餐點，確保餐食不中斷、不挨餓；侯友宜同時感謝元亨寺臺北講堂、新莊慈祐宮、手信坊股份有限公司捐助物資，以及嘉里大榮物流協助包裝配送，攜手提供弱勢家庭實質支持與安定力量。

新北市政府社會局局長李美珍說，春節平安袋自105年推動至今邁入第11年，已累計發放21,059份，市值約1,380元；她強調，這些即時、貼近日常所需的民生物資，對弱勢家庭提供實質支持，今年仍結合多家民間單位捐助與物流協助，展現公私協力的溫暖關懷。

李美珍補充，平安袋發放期間為2月14日至22日，有急難需求的民眾可就近至各派出所領取，警察值勤同仁也將主動致送給需要的民眾；同時呼籲，平安袋主要針對臨時急難、無力負擔餐食者，請市民珍惜資源，將愛心留給真正需要的人。

